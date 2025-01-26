«Виноваты организаторы»: Тарасова о победе сына Плющенко на турнире без соперников

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала оставить в покое сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра, победившего на соревнованиях Московской области. Ее слова приводит ТАСС.

«Конечно, очень жаль, что в этом возрасте не нашлось соперников, потому что фигурным катанием у нас занимается очень много детей. <...> Так что пусть товарищи, которые об этом пишут, возьмут себя в руки и поймут, что в этой ситуации если кто и виноват, то только организаторы, которые не нашли достаточного числа участников», — заявила Тарасова.

Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы.

Наиболее известное прозвище Александра — Гном Гномыч. Так его называют члены семьи. По словам Яны Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

Ранее появилась информация, что регламент отбора в финал Гран-при России был изменен за три недели до старта.