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«Не буду врать»: бразилец Клаудиньо о самом сложном в «Зените»

Игрок Клаудиньо о «Зените»: сложно было приспособиться к месту в середине поля
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Бразильский футболист Клаудиньо, который покинул петербургский «Зенит» в это зимнее трансферное окно, рассказал, что для него было самым сложным в клубе. Его слова приводит Sports.ru.

«Но не буду врать: наверное, сложнее всего за эти годы было как раз приспособиться к месту в середине поля. У меня был опыт игры на этой позиции, но все-таки я атакующий футболист, который нуждается в голах и передачах. А после смены позиции моя статистика упала», — заявил он.

22 января «Зенит» объявил об уходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

В текущем сезоне Клаудиньо провел 19 матчей в составе «Зенита», в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» был рассчитан до июня 2028 года. Футболист выступал за клуб с 2021 года, за это время он трижды выиграл Российскую премьер-лигу с командой, трижды стал обладателем Суперкубка и единожды Кубка страны.

Ранее Клаудиньо попрощался с болельщиками «Зенита».

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