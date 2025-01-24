Бразильский футболист попрощался с болельщиками «Зенита»

Полузащитник Клаудиньо обратился к болельщикам петербургского «Зенита» Клаудиньо перед переходом в катарский «Аль-Садд». Слова Клаудиньо передает пресс-служба «Зенита».
«Я ухожу, но мое сердце остается с вами, потому что я был очень счастлив здесь, в «Зените». И я искренне надеюсь, что однажды мы встретимся вновь», — заявил Клаудиньо.
22 января «Зенит» объявил об уходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».
В текущем сезоне Клаудиньо провел 19 матчей в составе «Зенита», в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» был рассчитан до июня 2028 года. Футболист выступал за клуб с 2021 года, за это время он трижды выиграл Российскую премьер-лигу с командой, трижды стал обладателем Суперкубка и единожды Кубка страны.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» делит с «Краснодаром» первое место, набрав по 39 очков.
Ранее в «Зените» ответили на обвинения во лжи из-за Клаудиньо.