«Просто сумасшедший»: чемпион ОИ о призыве украинского фигуриста не допускать Россию

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал не обращать внимания на заявление выступающего за США украинского фигуриста Вадима Колесника, подвергшего критике допуск России. Его слова приводит РИА Новости.

«Появилось большое количество заблуждающихся людей в отношении политики России. Людей малоинформированных о происходящих событиях и подверженных воздействию западной антироссийской пропаганды. Или просто сумасшедших. Этот человек и относится к одной из этих категорий, он сам себя в нее определил», — заявил он.

23 января Колесник призвал не допускать Россию до международных стартов. Он отметил, что его просьба об отмене этого решения базируется на двух аспектах — СВО и допинговых историях с участием российских спортсменов.

20 декабря ISU разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах. При этом российские фигуристы все еще отстранены от участия в международных турнирах — пока речь идет только о допуске к квалификационному турниру Игр, а не о турнирах под эгидой ISU.

Ранее в Госдуме назвали спланированной акцией обвинения украинского фигуриста в адрес России.