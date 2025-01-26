Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Некое потепление»: Вяльбе о словах про допуск российских лыжников

Глава ФЛГР Вяльбе назвала потеплением слова о допуске лыжников из России
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала потеплением слова президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Юхана Элиаша о готовности допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Мы не скрываем, что общаемся, созваниваемся, переписываемся, имеем всю информацию, которая для работы необходима, и так далее. Что касается этого заявления, мне кажется, это было больше не от президента FIS, а от человека, который все‑таки пытается стать президентом МОК. Тем не менее это некое потепление», — заявила Вяльбе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года FIS после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После этого решение было продлено. Российские лыжники выступают только на внутренних турнирах.

Ранее российская лыжница заявила, что надеется на чудо в преддверии Олимпиады.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами