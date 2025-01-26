«Некое потепление»: Вяльбе о словах про допуск российских лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала потеплением слова президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Юхана Элиаша о готовности допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Мы не скрываем, что общаемся, созваниваемся, переписываемся, имеем всю информацию, которая для работы необходима, и так далее. Что касается этого заявления, мне кажется, это было больше не от президента FIS, а от человека, который все‑таки пытается стать президентом МОК. Тем не менее это некое потепление», — заявила Вяльбе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года FIS после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После этого решение было продлено. Российские лыжники выступают только на внутренних турнирах.

Ранее российская лыжница заявила, что надеется на чудо в преддверии Олимпиады.