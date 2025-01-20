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Глава Международной федерации лыжного спорта выступил за возвращение россиян на турниры

Глава FIS Элиаш выступил за возвращение россиян на турниры
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Kai Pfaffenbach/Reuters

Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш выступил за возвращение россиян на международные турниры в нейтральном статусе, приведя в пример парижскую Олимпиаду. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на Aftonbladet.

«Это очень хорошо сработало с белорусскими и российскими спортсменами. Важно быть нейтральным в этих вопросах. Спортсмены не несут ответственности за то, где они родились», — сказал Элиаш.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года FIS после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После этого решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее норвежский тренер призвал отстранить еще одну страну вслед за Россией.

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