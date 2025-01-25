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Российская лыжница надеется на чудо в преддверии Олимпиады

Лыжница Фалеева об участии россиян в Олимпиаде: появилась надежда на чудо
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Maxim Thore/Global Look Press/Keystone Press Agency

Российская лыжница Анастасия Фалеева заявила, что после высказываний президента международной федерации лыжных видов спорта Йохана Элиаша появилась надежда на участие в Олимпиаде-2026. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Мы ждем все официальной информации, реальных шагов в эту сторону. Верим, так можно сказать, надеемся, что что-то изменится. Большая надежда на чудо появилась. Прошла летняя Олимпиада, на ней были россияне, теперь ждем, что с нами будет. Надеемся на лучшее», — заявила Фалеева.

20 января Элиаш выступил за возвращение россиян на международные турниры.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года FIS после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После этого решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее норвежский тренер призвал отстранить еще одну страну вслед за Россией.

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