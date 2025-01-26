«Не спрашивай меня»: раскрыто отношение Роналду к Месси

Известный британский журналист Пирс Морган раскрыл отношение португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду к своему главному сопернику — аргентинскому форварду «Интер Майами» Лионелю Месси. Его слова приводит Give me Sport.

«Он невероятно уважительно относится к Месси, и я спросил его: «Кто лучший игрок, которого ты когда-либо видел?». Он ответил: «Месси, но ты задаешь неправильный вопрос, не спрашивай меня, кто лучший игрок...». Это меня рассмешило», — заявил он.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

До этого португалец девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». Также на его счету выступление за «Спортинг» из Португалии.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды. В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Ранее сын Роналду оформил пента-трик.