Сын Роналду оформил пента-трик

Cын португальского нападающего Криштиану Роналду оформил пента-трик за молодежную команду саудовского «Аль-Насра».

23 января «Аль-Наср» встречался с «Аль-Иттихадом» в рамках первенства страны до 15 лет. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу команды Роналду-младшего, а сам португалец забил все пять мячей своего коллектива.

До «Аль-Насра» 14-летний футболист выступал за академии «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса».

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей. Всего за команду он провел 90 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 81 гол.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба. Его заработная плата составит €183 млн в год и станет самой высокой среди футболистов.

Ранее сообщалось, что Роналду станет совладельцем «Аль-Насра».