«ПСЖ» не смог победить в дебютном матче Кварацхелии

«ПСЖ» не смог обыграть «Страсбур» в матче 13-го тура чемпионата Франции.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк Де Пренс» в Париже, завершилась со счетом 1:1. На 47-й минуте с передачи грузинского новичка «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии отличился Усман Дембеле, но на 56-й ответный мяч забил форвард «Реймса» Кейто Накамура.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

«ПСЖ» продолжает лидировать в чемпионате Франции, набрав 47 очка. Отрыв от идущего вторым «Марселя» составляет десять баллов. «Реймс» расположился на 12-м месте с 22 баллами.

17 января «ПСЖ» объявил о переходе Кварацхелии.

Кварацхелия выступал в России с 2019 года. Сначала он перешел на правах аренды из грузинского «Рустави» в московский «Локомотив», а летом того же года заключил контракт с казанским «Рубином». Он выступал за команду до лета 2022 года. 23 марта контракт с ним был приостановлен, а 30 числа окончательно разорван. Футболист сначала стал игроком грузинского «Батуми», дебютировав за команду 2 апреля, а уже 1 июля официально стал игроком «Наполи».

Ранее стал известен новый клуб Неймара.