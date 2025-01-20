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Стал известен новый клуб Неймара

Романо: Неймар переходит в бразильский «Сантос»
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Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/neymarjr

Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар вернется на родину и подпишет контракт с клубом, в котором начинал профессиональную карьеру — «Сантосом». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Источник утверждает, что «Сантос» направил официальное предложение в «Аль-Хиляль», который не против избавиться от высокооплачиваемого футболиста.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. Ожидалось, что он будет восстанавливаться около десяти месяцев.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В составе «Барселоны» он дважды стал чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), трижды выигрывал Кубок страны. В сезоне-2014/15 каталонцы стали победителями Лиги чемпионов.

С 2010 года Неймар на международной арене выступает за сборную Бразилии. В 2016 году он стал чемпионом Олимпийских игр.

Ранее был назван заработок Неймара за 2024 год.

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