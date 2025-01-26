Российский тренер высоко оценил потенциал двух молодых теннисисток

Янчук: Шнайдер и Андреева — потенциальные кандидаты на победу в любых турнирах

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высоко оценил выступление Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой на Australian Open. Его слова приводит «Советский спорт».

«Они сыграли вполне уважительно. Конечно, надо еще немного прибавлять. Пара довольно непредсказуемая во многом, ближе к лотерее. Шнайдер и Андреева потенциально являются кандидатами на победу в любых турнирах! Считаю, в будущем мы станем свидетелями их успехов», — заявил Янчук.

24 января Андреева и Шнайдер не смогли выйти в финал Australian Open.

В полуфинале российские теннисистки сразились с чешской спортсменкой Катержиной Синяковой и Тэйлор Таунсенд, представляющей США. Встреча, которая длилась 2 часа 16 минут, завершилась в трех сетах 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

Андреева и Шнайдер встали в пару в 2024 году, их первым совместным турниром стали летние Олимпийские игры в Пекине. Спортсменки сумели дойти до финала, где проиграли итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Серебряные медали, которые завоевали теннисистки, стали единственными для российских спортсменов на Олимпиаде.

Ранее теннисистка Соболенко заявила, что ненавидит свою команду.