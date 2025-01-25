Соболенко своей команде после поражения на AO: ненавижу вас

Соболенко пошутила, что ненавидит свою команду после поражения на AO

После поражения в финале Australian Open от американки Мэдисон Киз белорусская теннисистка Арина Соболенко пошутила, что ненавидит свою команду, передает Sport24.

«Надо обратиться к команде? Как обычно, это вы во всем виноваты. Не хочу вас видеть, ненавижу вас. Да нет, на самом деле спасибо за все, что делаете для меня и все такое», — сказала Соболенко.

Встреча, которая продолжалась чуть больше двух часов, завершилась со счетом 6:3, 2:6, 7:5.

Для Киз эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема». Соболенко дважды становилась победительницей Australian Open.

В полуфинале Соболенко обыграла испанку Паулу Бадосу Встреча, которая продолжалась 1 час 26 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:2.

Киз в своем полуфинальном матче обыграла Игу Свентек из Польши. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 7:6.

Ранее Киз после победы в финале Australian Open заявила, что будет плакать.