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С ЦСКА снимут запрет на трансферы

Экс-игрок ЦСКА Давила заплатил за Эджуке, чтобы с клуба сняли трансферный бан
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Экс-нападающий московского ЦСКА чилиец Виктор Давила, который выступает за «Америку» из Мексики, погасил долг армейцев за трансфер нигерийца Чидеры Эджуке для того, чтобы Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила регистрировать новых игроков. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Источник утверждает, что ЦСКА отправил долг нидерландскому «Херенвену» за Эджуке через Давилу, который, в свою очередь, был должен клубу за самостоятельный выкуп контракта летом 2024 года. В ближайшее время деньги должны поступить на счет «Херенвена» и запрет на трансферы будет снят.

После этого армейцы смогут регистрировать новичков. Зимнее трансферное окно в Российской премьер-лиге (РПЛ) открыто до 21 февраля.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее главный тренер ЦСКА поделился ожиданиями от матча с сербским клубом.

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