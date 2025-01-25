Чемпион России завершил карьеру и стал тренером

Российский футболист Кирилл Панченко завершил карьеру футболиста и вернулся в московское «Динамо», где будет помощником тренера второй команды Павла Алпатова. Об этом сообщается на официальном сайте «бело-голубых».

«Вернуться в «Динамо» было моей мечтой. За эту неделю я как будто бы 2–3 сезона отыграл рядом с вами. Давайте не потеряем эту нить. Убираем телефоны, переключаемся и готовимся! Хороших всем сборов! Давайте обойдёмся без травм!» — заявил Панченко.

Отмечается, что после того, как россиянин покинул «Химки», футболист начал поддерживать форму в составе дубля «Динамо», а позже принял приглашение войти в тренерский штаб команды.

Панченко выступал за основную команду «бело-голубых» с 2016 по 2020 год. За это время он провел 103 матча, в которых забил 37 мячей и сделал 11 результативных передач.

В сезоне-2024/25 Панченко сыграл 13 матчей за «Химки», в которых отдал три результативные передачи.

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