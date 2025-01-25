Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чемпион России завершил карьеру и стал тренером

Футболист Панченко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Динамо‑2»
close
РИА Новости

Российский футболист Кирилл Панченко завершил карьеру футболиста и вернулся в московское «Динамо», где будет помощником тренера второй команды Павла Алпатова. Об этом сообщается на официальном сайте «бело-голубых».

«Вернуться в «Динамо» было моей мечтой. За эту неделю я как будто бы 2–3 сезона отыграл рядом с вами. Давайте не потеряем эту нить. Убираем телефоны, переключаемся и готовимся! Хороших всем сборов! Давайте обойдёмся без травм!» — заявил Панченко.

Отмечается, что после того, как россиянин покинул «Химки», футболист начал поддерживать форму в составе дубля «Динамо», а позже принял приглашение войти в тренерский штаб команды.

Панченко выступал за основную команду «бело-голубых» с 2016 по 2020 год. За это время он провел 103 матча, в которых забил 37 мячей и сделал 11 результативных передач.

В сезоне-2024/25 Панченко сыграл 13 матчей за «Химки», в которых отдал три результативные передачи.

Ранее стало известно, как игроки «Пари НН» устроили договорной матч с ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами