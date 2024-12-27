Стало известно, как игроки «Пари НН» устроили договорной матч с ЦСКА

Футболисты «Пари НН» были заподозрены в организации договорной игры против ЦСКА в первенстве Молодежной футбольной лиги (МФЛ) из-за старания пропустить как можно большее количество голов. Об этом сообщает «Мутко против».

По информации источника, организаторы договорной встречи из числа молодежной команды нижегородцев подгоняли итоговый результат матча под «тотал больше 3,5» (ставка на то, что в матче будет забито четыре или более мяча. — Прим. «Газеты.Ru»). Именно аномальное количество ставок на это событие в букмекерских конторах и послужило подозрением в нечестном характере игры.

26 декабря Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес дисциплинарное решение в отношении пятерых футболистов «Пари НН», которые были признаны виновными в организации договорных матчей Молодежной футбольной лиги против «Ахмата» (1:1) и ЦСКА (1:8).

Один из них, Никита Милюков, который в ходе расследования был признан организатором договорных матчей, получил пожизненный запрет осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.

Ранее в «Пари НН» прокомментировали итоги расследования РФС о договорных матчах.