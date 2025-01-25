Узбекистанский талант впервые выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити»

Узбекистанский футболист Абдукодир Хусанов попал в стартовый состав «Манчестер Сити» на матч 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского «Челси».
Также, помимо Хусанова, с первых минут матч начнет еще один новичок клуба — египтянин Омар Мармош, который перешел из франкфуртского «Айнтрахта».
Защищать ворота «горожан» будет Эдерсон. Линию защиты, кроме Хусанова, составят Мануэль Аканжи, Йошко Гвардиол и Матеуш Нуньеш.
Полузащитники: Ковачич, Гюндоган, Мармош, Силва, Фоден, нападающий — Холанд.
Встреча между «Манчестер Сити» и «Челси» начнется в 20:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
20-летний Хусанов перешел в «Манчестер Сити» из «Ланса» 19 января.
На подписании контракта присутствовал тренер «Сити» Хосеп Гвардиола. Футболист будет выступать под 45-м номером.
В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» занимает седьмое место, набрав 38 очков за 22 игры. Лидирует в таблице «Ливерпуль», у которого 53 балла.
Ранее «Манчестер Сити» подписал с Холандом крупнейший контракт в истории футбола.