«Братская страна»: главный тренер ЦСКА поделился ожиданиями от матча с сербским клубом

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич заявил, что счастлив в преддверии товарищеского матча с сербским «Партизаном». Его слова приводит официальный сайт армейцев.

«Я очень рад, что эта игра состоится. Сербия — братская страна для России, а Белград — мой родной город, поэтому я счастлив вдвойне», — заявил Николич.

Товарищеская встреча ЦСКА и «Партизана» состоится 22 марта в Сербии.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее стало известно, когда состоится матч за Суперкубок России.