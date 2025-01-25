Новичок «Зенита» заявил о готовности стать «королем» РПЛ

Новичок петербургского «Зенита» Луис Энрике, у которого в профиле в соцсетях указано «Король Америки», заявил о готовности стать королем Российской премьер-лиги (РПЛ), передает пресс-служба «Зенита».

«Буду работать на максимум для этого, чтобы с божьей помощью еще раз заслужить право носить это звание. Но уже в отношении чемпионата России», — сказал Энрике.

Контракт между Энрике и «Зенитом» заключен на четыре года с возможностью продления еще на один год. Бразилец выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Он провел за команду 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.

В обмен на Энрике «Зенит» отдал двух бразильских игроков — Артур отправится в «Ботафого» в январе, Вендел присоединится к команде после завершения сезона.

«Зенит» после 18 туров РПЛ идет на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака и лидирующий «Краснодар» имеют равное количество баллов — 39.

Ранее в «Зените» раскрыли, как Энрике усилит команду.