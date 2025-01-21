«Обошел Месси»: в «Зените» раскрыли, как новичок усилит команду

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев выразил уверенность, что бразильский вингер Луис Энрике, который перешел в команду из «Ботафого», станет хорошим усилением для петербургского клуба. Его слова приводит ТАСС.

Медведев вспомнил, что футболиста признали лучшим игроком Северной и Южной Америки.

«Такие титулы случайно не даются, он обошел в этом соревновании Лионеля Месси, у которого был очень неплохой сезон в МЛС. Это игрок очень интересный, он может играть и на одной позиции, и в сочетании с нашими другими футболистами в середине поля, нападении», — заявил он.

Контракт между Энрике и «Зенитом» заключен на четыре года с возможностью продления еще на один год. Бразилец выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Он провел за команду 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.

В обмен на Энрике «Зенит» отдал двух бразильских игроков — Артур отправится в «Ботафого» в январе, Вендел присоединится к команде после завершения сезона.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака и лидирующий «Краснодар» имеют равное количество баллов — 39. Петербургский клуб уступает сопернику по дополнительным показателям.

Ранее Энрике вошел в топ-5 самых дорогих трансферов РПЛ.