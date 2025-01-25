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В Госдуме заявили, что у WADA есть список российских спортсменов, которых будут дисквалифицировать

Депутат Журова о дисквалификации Поветкина: потом возьмутся за других атлетов
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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на дисквалификацию боксера Александра Поветкина, заявив, что он не последний российский именитый спортсмен, которого дисквалифицируют, передает «ВсеПроСпорт».

«У WADA есть список известных российских спортсменов, которых по разным причинам они будут дисквалифицировать. Думаю, что после Поветкина возьмутся и за других именитых спортсменов», — сказала Журова.

Поветкин объявил о завершении карьеры в июне 2021 года. Прошлой зимой он заявил о возможном возвращении в том случае, если ему позволит здоровье.

В декабре Поветкин покинул пост заместителя губернатора Вологодской области. Он сообщил, что может вернуться на ринг, если ему позволит здоровье.

Последний бой российский боксер провел в ночь на 28 марта 2021 года с британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде.

Ранее Поветкин назвал глупостью свою дисквалификацию за допинг.

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