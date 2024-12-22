Олимпийский чемпион по боксу покинул пост заместителя губернатора Вологодской области

Российский боксер Александр Поветкин сообщил в своем Telegram-канале, что решил покинуть пост заместителя губернатора Вологодской области, который он занимал с мая 2024 года.

«Надеюсь, что успел зажечь в вас искру патриотизма, донести важность занятия спортом и любви к родине. Продолжайте развивать спорт, поддерживать нашу молодежь. Воспитывать ее в традиционных ценностях», — написал Поветкин.

Поветкин был временно отстранен 21 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 25 октября 2014 года. За сутки до этого он победил камерунца Карлоса Такама в бою за серебряный чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

У Поветкина уже дважды возникали проблемы с допингом. Оба раза — в 2016 году. Сначала в пробе был найден мельдоний, потом остарин.

Последний бой российский боксер провел в ночь на 28 марта 2021 года с британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде.

Ранее стало известно, будет ли Поветкин оспаривать отстранение из-за допинга.