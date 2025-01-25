Российский олимпийский чемпион назвал глупостью свою дисквалификацию за допинг

Боксер Поветкин о своей дисквалификации: это глупость

Российский боксер Александр Поветкин назвал глупостью свою дисквалификацию на четыре года за допинг, передает ТАСС.

«Это ерунда и глупость», — сказал Поветкин.

Поветкин является чемпионом мира (2003), победителем чемпионатов Европы (2002, 2004), а также олимпийским чемпионом Игр в Афинах (2004).

Поветкин объявил о завершении карьеры в июне 2021 года. Прошлой зимой он заявил о возможном возвращении в том случае, если ему позволит здоровье.

В декабре Поветкин покинул пост заместителя губернатора Вологодской области. Он сообщил, что может вернуться на ринг, если ему позволит здоровье.

Последний бой российский боксер провел в ночь на 28 марта 2021 года с британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира назвал бредом дисквалификацию Поветкина.