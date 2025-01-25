В «Спартаке» рассказали о целях команды

Спортдиректор «Спартака» Кахигао: нам надо создать команду-чемпиона

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао заявил, что победа в Российской премьер-лиге (РПЛ) является целью команды в среднесрочной перспективе, передает AS.

«Наше намерение — сохранить лучших футболистов и сделать команду чемпионом», — отметил Кахигао.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Российская Премьер-лига находится на зимней паузе. Матчи 19-го тура национального первенства запланированы на конец февраля и начало марта.

В 19-м туре «Спартак» на своем поле сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 2 марта. Команды выйдут на поле в 16:30 по московскому времени.

Ранее была названа дата начала чемпионата России в сезоне-2025/26.