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Названа дата начала чемпионат России в сезоне-2025/26

Чемпионат России по футболу в сезоне-2025/26 начнется 18 июля
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Александр Гальперин/РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что следующий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 18 июля. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Согласно утвержденному плану турниров на 2025 год, стыковые матчи за право остаться в РПЛ пройдут 27-30 мая, а Суперкубок России — 12 июля.

Также сообщается, что первая часть следующего сезона начнется 18 июля и закончится 14 декабря. Розыгрыш Кубка России также стартует в июле, 22 числа, и уйдет на перерыв 3 декабря.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Российская Премьер-лига находится на зимней паузе. Матчи 19-го тура национального первенства запланированы на конец февраля и начало марта. Первыми свой матч проведут махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Игра состоится в Махачкале 28 февраля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее стали известны команды, которые досрочно вылетели из Лиги чемпионов.

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