Бывший абсолютный чемпион мира назвал бредом дисквалификацию российского чемпиона ОИ

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю назвал полным бредом дисквалификацию за допинг российского боксера Александра Поветкина, передает РИА Новости.

«Что они этим сделали? Человек три года как объявил о завершении карьеры. Может, это и неправильно будет сказано, но это полный бред. Все равно что поставили двойку через три года после школы», — сказал Цзю.

Поветкин является чемпионом мира (2003), победителем чемпионатов Европы (2002, 2004), а также олимпийским чемпионом Игр в Афинах (2004).

Поветкин объявил о завершении карьеры в июне 2021 года. Прошлой зимой он заявил о возможном возвращении в том случае, если ему позволит здоровье.

В декабре Поветкин покинул пост заместителя губернатора Вологодской области. Он сообщил, что может вернуться на ринг, если ему позволит здоровье.

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