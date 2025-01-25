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Бывший абсолютный чемпион мира назвал бредом дисквалификацию российского чемпиона ОИ

Экс-боксер Цзю о дисквалификации Поветкина: полный бред
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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю назвал полным бредом дисквалификацию за допинг российского боксера Александра Поветкина, передает РИА Новости.

«Что они этим сделали? Человек три года как объявил о завершении карьеры. Может, это и неправильно будет сказано, но это полный бред. Все равно что поставили двойку через три года после школы», — сказал Цзю.

Поветкин является чемпионом мира (2003), победителем чемпионатов Европы (2002, 2004), а также олимпийским чемпионом Игр в Афинах (2004).

Поветкин объявил о завершении карьеры в июне 2021 года. Прошлой зимой он заявил о возможном возвращении в том случае, если ему позволит здоровье.

В декабре Поветкин покинул пост заместителя губернатора Вологодской области. Он сообщил, что может вернуться на ринг, если ему позволит здоровье.

Ранее американский боксер признался в любви к России.

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