Завершившего карьеру олимпийского чемпиона отстранили за допинг

Завершившего карьеру российского боксера Александра Поветкина дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает сайт Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Дисквалификация 45-летнего спортсмена отсчитывается с 21 октября 2024 года. В октябре Поветкин был временно отстранен московской антидопинговой лабораторией (LIMS).
Сообщается, что в пробе Поветкина от 2014 года был обнаружен остарин. Его результаты с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024 года были аннулированы.
Поветкин объявил о завершении карьеры в июне 2021 года. Прошлой зимой он заявил о возможном возвращении в том случае, если ему позволит здоровье.
В декабре Поветкин покинул пост заместителя губернатора Вологодской области.
Он сообщил, что может вернуться на ринг, если ему позволит здоровье. В декабре 2024 года он покинул пост заместителя губернатора Вологодской области, который занимал с мая.
Последний бой российский боксер провел в ночь на 28 марта 2021 года с британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде.
Поветкин является чемпионом мира (2003), победителем чемпионатов Европы (2002, 2004), а также олимпийским чемпионом Игр в Афинах (2004).
Ранее российского хоккеиста дисквалифицировали за наркотики.