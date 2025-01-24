Завершившего карьеру олимпийского чемпиона отстранили за допинг

Завершившего карьеру боксера Поветкина дисквалифицировали на четыре года за допинг

Завершившего карьеру российского боксера Александра Поветкина дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает сайт Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Дисквалификация 45-летнего спортсмена отсчитывается с 21 октября 2024 года. В октябре Поветкин был временно отстранен московской антидопинговой лабораторией (LIMS).

Сообщается, что в пробе Поветкина от 2014 года был обнаружен остарин. Его результаты с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024 года были аннулированы.

Поветкин объявил о завершении карьеры в июне 2021 года. Прошлой зимой он заявил о возможном возвращении в том случае, если ему позволит здоровье.

В декабре Поветкин покинул пост заместителя губернатора Вологодской области.

Он сообщил, что может вернуться на ринг, если ему позволит здоровье. В декабре 2024 года он покинул пост заместителя губернатора Вологодской области, который занимал с мая.

Последний бой российский боксер провел в ночь на 28 марта 2021 года с британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде.

Поветкин является чемпионом мира (2003), победителем чемпионатов Европы (2002, 2004), а также олимпийским чемпионом Игр в Афинах (2004).

Ранее российского хоккеиста дисквалифицировали за наркотики.