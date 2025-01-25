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Дзюба назвал самый лучший момент своей карьеры

Дзюба о лучшем моменте своей карьеры: пусть это будет гол «Зениту»
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что гол петербургскому «Зениту» является лучшим моментом в его карьере. Слова Дзюбы передает пресс-служба футбольного клуба «Родина» в Telegram.

«Пусть будет гол «Зениту». Победить «Акрону» «Зенит» на «Зенит Арене» — это дорогого стоит. Для меня это был определённый триумф моей карьеры», — сказал Дзюба.

Встреча между «Зенитом» и «Акроном» состоялась 7 декабря. «Акрон» победил со счетом 2:1. Дзюба забил один мяч.

Дзюба перешел в тольяттинский клуб в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента. Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

В чемпионатах России Дзюба забил 232 гола. Больше всех в истории сумел отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).

Ранее гол Дзюбы помог «Акрону» уйти от поражения.

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