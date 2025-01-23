Гол Дзюбы помог «Акрону» уйти от поражения

Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с московской «Родиной» в товарищеском матче на зимних сборах в Абу‑Даби.

Встреча завершилась со счетом 2:2. «Родине» удалось забить два гола в течение трех минут: сначала на 21-й отличился Артем Концевой, а затем на 23-й отличился Дмитрий Маркитесов. Еще до перерыва «Акрон» отыграл один мяч усилиями Артема Дзюбы на 33-й минуте, а ничью команде из Тольятти принес гол Солтмурада Бакаева на 79-й минуте.

Следующий матч на сборах «Акрон» проведет против армянского «Урарту». Встреча состоится 29 января.

Дзюба перешел в тольяттинский клуб в летнее трансферное окно 2024 года после ухода из «Локомотива» в статусе свободного агента. Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

В чемпионатах России Дзюба забил 232 гола. Больше всех в истории сумел отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).

Ранее Александр Кержаков критически высказался о рекордах Дзюбы.