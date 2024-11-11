Американский боксер признался в любви к России

Американский боксер Джейсон Гаверн признался в любви к России. Об этом спортсмен заявил в интервью телеканалу «РЕН ТВ».

«Люблю Россию, русские люди очень классные. Мне нравится здесь, чувствую себя в полной безопасности на улице. Я приезжаю сюда как профессиональный боксер уже 21 год. В прошлом я был здесь с Поветкиным», — заявил Гаверн.

47-летний Гаверн прилетел для того, чтобы 15 ноября выйти на ринг против Вячеслава Дацика. Ранее он встречался Олегом Маскаевым, Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

Всего за свою карьеру Гаверн провел 52 боя, в которых одержал 27 побед.

Ранее сообщалось, что Федор Емельяненко может провести бой в 2025 году.

«В ММА я уже не потяну, в силу травм. Но бокс мне очень интересен. Я бы хотел быть самбистом, который еще бьет боксеров», — заявил он.

Ранее россиянина дисквалифицировали за нокаут соперника ногой в боксерском бою.