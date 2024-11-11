Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский боксер признался в любви к России

Американский боксер Джейсон Гаверн: люблю Россию, русские люди очень классные

close
Action Images/Andrew Couldridge/Reuters

Американский боксер Джейсон Гаверн признался в любви к России. Об этом спортсмен заявил в интервью телеканалу «РЕН ТВ».

«Люблю Россию, русские люди очень классные. Мне нравится здесь, чувствую себя в полной безопасности на улице. Я приезжаю сюда как профессиональный боксер уже 21 год. В прошлом я был здесь с Поветкиным», — заявил Гаверн.

47-летний Гаверн прилетел для того, чтобы 15 ноября выйти на ринг против Вячеслава Дацика. Ранее он встречался Олегом Маскаевым, Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

Всего за свою карьеру Гаверн провел 52 боя, в которых одержал 27 побед.

Ранее сообщалось, что Федор Емельяненко может провести бой в 2025 году.

«В ММА я уже не потяну, в силу травм. Но бокс мне очень интересен. Я бы хотел быть самбистом, который еще бьет боксеров», — заявил он.

Ранее россиянина дисквалифицировали за нокаут соперника ногой в боксерском бою.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами