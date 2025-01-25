Стали известны призовые россиян на Australian Open

Теннисистка Павлюченкова заработала больше всех из россиян на Australian Open

Стали известны призовые за участие российских теннисистов на турнире Большого шлема — Australian Open.

Больше всех заработала Анастасия Павлюченкова — 419 тыс. долларов. Она выступала в женском одиночном разряде и покинула турнир на стадии четвертьфинала, проиграв Арине Соболенко из Белоруссии со счетом 2:6, 6:2, 3:6.

На втором месте оказалась 17-летняя Мирра Андреева. Она выступала в двух разрядах: в одиночном она также уступила Соболенко, но на стадии 1/8 финала, а в парном — вместе с Дианой Шнайдер проиграли Катержине Синяковой (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) в полуфинале. Итоговый заработок Андреевой за турнир составил 343 тыс. долларов. Третье место заняла Вероника Кудерметова (283 тыс. долларов).

Больше всех среди мужчин получил Карен Хачанов — 183 тыс. долларов. Он покинул турнир в третьем круге, проиграл Алексу Микельсену из США в трех партиях — 3:6, 6:7 (5:7), 2:6.

В одиночных разрядах финалы выглядят следующим образом:

Мужчины: Янник Синнер (Италия) — Александр Зверев (Германия);

Женщины: Арина Соболенко (Белоруссия) — Мэдисон Киз (США).

Турнир завершится 26 января.

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