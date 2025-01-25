«Будет пародия»: Тарасова призвала допустить российских хоккеистов до ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала допустить российских хоккеистов до Олимпиады-2026, отметив, что в противном случае, это будет «пародия на хоккей». Ее слова приводит РБ Спорт.

«Олимпийский турнир по хоккею без России невозможен, это абсурдно звучит. Если наших хоккеистов не допустят, это будет пародия на олимпийский хоккей», — заявила Тарасова.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос допуска сборной России по хоккею на Олимпиаду 2026 года 3-4 февраля.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее тренер из Канады заявил, что ждет Россию на Олимпиаде-2026.