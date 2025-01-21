IIHF рассмотрит вопрос допуска хоккейной сборной России на Олимпиаду

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос допуска сборной России по хоккею на Олимпиаду 2026 года 3-4 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

На олимпиаде 2022 года, которая прошла в Пекине, хоккейная сборная России уступила в финальном матче национальной команде Финляндии. Встреча завершилась со счетом 1:2. Единственную шайбу за Россию забросил Михаил Григоренко.

Ранее Дмитрий Губерниев предрек сложности с поездкой на Олимпиаду российским лыжникам и биатлонистам.