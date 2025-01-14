Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Верю, что политики разберутся»: тренер из Канады ждет Россию на Олимпиаде-2026

Канадский тренер Кинэн: российский хоккей очень важен для всего мира
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Канадский хоккейный тренер Майк Кинэн выразил надежду, что политическая ситуация разрешится таким образом, что сборная России по хоккею сможет сыграть на зимних Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Российский хоккей очень важен для всего мира — и конечно же, для молодежного турнира. Я верю в то, что политики разберутся и сборная Россия сможет сыграть на Олимпиаде-2026 в Италии. Это очень важная национальная команда для мировой арены, для хоккея во всем мире», — заявил он.

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил о важности возвращения России на международную арену, однако отметил, что в IIHF не хотят рисковать ни соревнованиями, ни игроками.

В феврале 2024 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее ЦСКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами