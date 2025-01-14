«Верю, что политики разберутся»: тренер из Канады ждет Россию на Олимпиаде-2026

Канадский тренер Кинэн: российский хоккей очень важен для всего мира

Канадский хоккейный тренер Майк Кинэн выразил надежду, что политическая ситуация разрешится таким образом, что сборная России по хоккею сможет сыграть на зимних Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Российский хоккей очень важен для всего мира — и конечно же, для молодежного турнира. Я верю в то, что политики разберутся и сборная Россия сможет сыграть на Олимпиаде-2026 в Италии. Это очень важная национальная команда для мировой арены, для хоккея во всем мире», — заявил он.

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил о важности возвращения России на международную арену, однако отметил, что в IIHF не хотят рисковать ни соревнованиями, ни игроками.

В феврале 2024 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее ЦСКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ.