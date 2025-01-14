«Верю, что политики разберутся»: тренер из Канады ждет Россию на Олимпиаде-2026

Канадский хоккейный тренер Майк Кинэн выразил надежду, что политическая ситуация разрешится таким образом, что сборная России по хоккею сможет сыграть на зимних Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Российский хоккей очень важен для всего мира — и конечно же, для молодежного турнира. Я верю в то, что политики разберутся и сборная Россия сможет сыграть на Олимпиаде-2026 в Италии. Это очень важная национальная команда для мировой арены, для хоккея во всем мире», — заявил он.
Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил о важности возвращения России на международную арену, однако отметил, что в IIHF не хотят рисковать ни соревнованиями, ни игроками.
В феврале 2024 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.
Ранее ЦСКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ.