Российский боец Копылов в последнюю секунду победил американца на турнире UFC

Российский боец Роман Копылов одержал победу над представителем США Крисом Кертисом в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе. Об этом сообщает «Матч».

Поединок проходил в средней весовой категории. Копылов победил, отправив соперника в нокаут в третьем раунде.

За свою карьеру в MMA российский боец одержал 14 побед и потерпел три поражения. На счету Кертиса 31 победа и 12 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

В конце декабря бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата в полусреднем весе Дэн Харди заявил, что россияне успешны в смешанных единоборствах благодаря всестороннему подходу к тренировкам, который отличает их от других.

Ранее экс-чемпион UFC назвал имя того, кто мог бы победить Хабиба.