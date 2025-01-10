Норвежский тренер призвал отстранить еще одну страну вслед за Россией

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе выразил мнение, что стоит отстранить США от международных соревнований, если Гренландия войдет в состав США. Об этом заявил в своих социальных сетях.

«После России и Белоруссии США станут следующими, кому запретят участвовать в международных спортивных соревнованиях?» — задался вопросом Мазе.

7 января победивший на американских выборах Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, так как она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и РФ.

Напомним, ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил о необходимости включения Гренландии в состав США. Будущий глава Белого дома аргументировал такую позицию вопросами безопасности в мире.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов, которое длится с 2022 года.

Ранее Татьяна Тарасова ответила чешскому хоккеисту на оскорбление России.