В Госдуме заявили, что Запад уже не боится поддерживать возвращение России

Журова считает, что Запад уже не боится поддерживать возвращение России

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила о том, что о возвращении России в спорт уже не боятся говорить. Ее слова приводит РИА Новости.

«Все начали высказываться по допуску россиян после посланий, исходящих от Америки и Трампа. Все пытаются выразить свою позицию, чтобы не сказали, что они недостаточно активно поддерживают возвращение россиян. Здравый смысл должен восторжествовать», — заявила Журова.

23 января кандидат на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) призвал не торопиться с допуском России на Олимпиаду-2026, отметив, что Россия не обречена на окончательное исключение из олимпийского движения.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года.

Зимняя Олимпиада состоится в феврале 2026 года в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Ранее Татьяна Тарасова обвинила украинца в желании прославиться за счет россиян.