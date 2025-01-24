Кафельников пошутил по поводу рекорда Овечкина

Кафельников о рекорде Овечкина: из 20 следующих шайб 15 будут в пустые ворота

Олимпийский чемпион в одиночном разряде Евгений Кафельников пошутил по поводу рекорда российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Соответствующий пост он опубликовал в своих социальных сетях.

«Из 20 следующих шайб 15 будут забиты в пустые ворота», — написал Кафельников.

В ночь на 24 января «Вашингтон» обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеист отличился на 57-й минуте поединка, поразив пустые ворота, его ассистентами выступили Тревор ван Римсдайк и Джейкоб Чикран. Овечкин сделал счет 3:0, тем самым установив окончательный результат в матче.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. На данный момент на счету капитана «Вашингтона» 875 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от Гретцки на 19 голов.

Ранее экс-тренер сборной России заявил, что рекорд Овечкина «примут к сведению».