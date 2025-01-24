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«Спартак» может подписать футболиста из чемпионата Франции

Карпов: «Спартак» может подписать нападающего Абухляля
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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марокканский нападающий французского футбольного клуба «Тулуза» Закария Абухляль может перейти в московский «Спартак». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Источник утверждает, что москвичи изучают возможность трансфера 24-летнего нападающего, на которого также претендуют клубы Английской премьер-лиги (АПЛ). Переход игрока может обойтись «красно-белым» в €13-14 млн.

Абухляль перешел в «Тулузу» в 2022 году за €2,5 млн. Интересно то, что он оказался во французском клубе благодаря искусственному интеллекту — алгоритму, который высчитывает лучших игроков по продвинутой статистике.

За «Тулузу» футболист провел 74 матча, в которых забил 24 гола и сделал семь результативных передач.

До 19 лет Абухляль играл за сборную Нидерландов, однако в 2020 году решил выступать за национальную команду Марокко. В 16 матчах за марокканскую сборную футболист забил три мяча.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее бразильский футболист попрощался с болельщиками «Зенита».

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