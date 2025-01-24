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Чемпиона мира из России дисквалифицировали за допинг

Чемпион мира по борьбе Багавудинов дисквалифицирован за допинг на четыре года
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ramazan_bagavudinov_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский борец вольного стиля Рамазан Багавудинов дисквалификацин на четыре года за допинг. Об этом сообщает российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Источник сообщает, что данное решение было вынесено национальным центром спортивного арбитража 22 января. Отсчет срока Багавудинова дисквалификации начался с 27 сентября 2023 года. В пробе спортсмена было обнаружено запрещенное вещество SARMS S-23.

23-летний Багавудинов завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров в России в весовой категории до 57 кг в 2021 году.

25 сентября с российских борцов частично сняли ограничения по допуску на соревнования.

Спортсмены из России и Белоруссии продолжат соревноваться в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов. На церемониях награждения будет использоваться гимн UWW, а все упоминания о странах будут запрещены.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее французский борец опоздал на схватку с россиянином за бронзу чемпионата мира.

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