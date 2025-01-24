В профсоюзе футболистов заявили, что в «Химках» есть долги по зарплатам

Глава профсоюза футболистов Зотов: в «Химках» есть задолженности по зарплатам

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов заявил, что в футбольном клубе «Химки» есть задержки с выплатами заработной платы. Его слова приводит Odds.ru.

«Есть определенные задолженности по зарплатам, раньше тоже возникали такие ситуации. Очень печально, если «Химки» в этой ситуации пострадают. Не знаю, какие есть претензии к Туфану, это не совсем наше дело. Есть определенная тревога», — заявил Зотов.

Садыгову вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), ему грозит до десяти лет лишения свободы. Впервые сообщения об аресте Садыгова появились накануне, 11 декабря. Изначально Telegram-канал Baza сообщил, что бизнесмен был отправлен под домашний арест.

«Химки» выступают в Российской премьер-лиге (РПЛ) и после 18 туров национального первенства идут в зоне стыковых матчей на 13-й позиции. В активе подмосковной команды 16 очков и всего три победы.

Ранее сообщалось, что инвестору «Химок» может грозить до десяти лет тюрьмы.