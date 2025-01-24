Экс-футболист ЦСКА: будет хорошо, если Россия сыграет с Нигерией

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что для сборной России будет хорошо, если удастся сыграть со сборной Нигерии.

«Понятно, что Нигерия является сильным соперником. Будет хорошо, если встреча состоится. Нашей сборной надо играть. Рано или поздно бан снимут. Имеет ли для сборной один вес игра с Брунеем и Нигерией? С любым соперником надо выходить и играть. Чем сильнее соперник, тем выше мотивация, но надо выстраивать свою игру, надо, чтобы футболисты выходили на поле мотивированными», — сказал Масалитин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее в азиатской сборной заявили, что могут обыграть Россию.