В азиатской сборной заявили, что могут обыграть Россию

В сборной Иордании считают, что могут обыграть Россию

В Иорданской футбольной ассоциации заявили, что могут обыграть сборную России, передает Sport24.

«Может ли Иордания обыграть сборную России? В каждом матче свои обстоятельства. Почему бы и нет? Наша сборная стала второй на чемпионате Азии», — заявил в пресс-службе Иорданской футбольной ассоциации.

21 января сборная Иордании в товарищеском матче сыграла вничью с петербургским «Зенитом» (1:1).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее стала известна сборная, которая не против провести матч с Россией.