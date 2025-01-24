Африканская сборная может сыграть с Россией

В Нигерии не стали точно отвечать на вопрос о матче со сборной России

Менеджер по организации матчей футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон ушел от точного ответа на вопрос о проведении товарищеского матча со сборной России в 2025 году. Его слова приводит Sport24.

«Мы ждем ответа от РФС. Скоро они обо всем официально объявят», — заявил он.

18 ноября Пачон заявил, что нигерийские футболисты могут провести товарищеский матч с национальной командой России в 2025 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Команда не была допущена к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее РФС отказался от проведения товарищеского матча с южноамериканской сборной.