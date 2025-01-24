Бразильский игрок после ухода из «Зенита» извинился перед фанатами

Бразильский футболист Артур обратился к болельщикам петербургского «Зенита» в связи со своим уходом из команды. Видеозапись опубликована в официальном Telegram-канале клуба из Санкт-Петербурга.

«Благодарю всех. Этот путь был очень важным для меня и принес много поводов для радости. Извините, что так произошло. Желаю удачи всем и спасибо за все», — сказал Артур.

Артур перешел в «Зенит» из «Палмейраса» в январе 2024 года за €15 млн. В текущем сезоне нападающий провел 19 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Всего на его счету 36 поединков во всех турнирах, где он записал на свой счет семь голов и шесть ассистов.

Артур стал участником трансферной сделки между «Зенитом» и бразильским «Ботафого». В российский клуб отправится бразильский игрок Луис Энрике, «Зенит» уже объявил о подписании игрока. Также «Зенит» отдает «Ботафого» Вендела, однако этот футболист доиграет сезон-2024/25 в Российской премьер-лиге и только после этого отправится в Бразилию.

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