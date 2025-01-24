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«Не надо освистывать»: Зверев о снятии Джоковича с Australian Open

Теннисист Зверев попросил зрителей не освистывать Джоковича из-за снятия с AO
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Vincent Thian/AP

Немецкий теннисист Александр Зверев призвал зрителей проявить уважение к представителю Сербии Новаку Джоковичу, который снялся во время полуфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Его слова приводит пресс-служба турнира в социальной сети X.

«В первую очередь хочу сказать: ребята, пожалуйста, не надо освистывать игрока, когда он уходит с травмой. Знаю, все заплатили за билеты, все хотят увидеть битву, но Новак Джокович отдал этому спорту абсолютно все. Он выигрывал этот турнир с порванной мышцей живота, с порванной мышцей бедра», — заявил Зверев.

Джокович принял такое решение после проигранного первого сета, который завершился в пользу Зверева со счетом 7:6 (7:5).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В четвертьфинальном поединке против испанца Карлоса Алькараса Джокович был вынужден запросить медицинский тайм-аут, однако сумел продолжить встречу и обыграть соперника.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 100 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 99 из них выиграл в одиночном разряде. 15 января он установил абсолютный мировой рекорд по количеству матчей на турнирах Большого шлема — теперь на его счету 430 таких игр. Он обошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера, который сыграл 429 матчей на ТБШ.

Ранее Джокович объяснил решение сняться с полуфинала Australian Open.

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