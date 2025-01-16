«Миннесота» без Капризова проиграла «Эдмонтону»

«Миннесота Уайлд» проиграла «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в американском Сент-Поле, завершилась со счетом 5:3 в пользу «Ойлерз». В составе победившей команды голом отметился российский хоккеист Василий Подколзин, а также Коннор Макдэвид, который оформил дубль, Зак Хайман и Райан Ньюджент-Хопкинс. В составе «Миннесоты» отличились Мэтт Болди, поразивший ворота соперников дважды, и Райан Хартман.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов участие в матче не принял. Хоккеист продолжает восстановление после травмы нижней части тела. Он пропустил последние восемь матчей команды в регулярном чемпионате.

«Эдмонтон» набрал 59 очков в 44 матчах и занимает третье место в Западной конференции. «Миннесота» располагается на строчку ниже в той же конференции — 58 очков в 45 играх.

В следующем матче «Эдмонтон» 17 января сыграет с «Колорадо Эвеланш», а «Миннесота» 19-го числа проведет матч против «Нэшвилл Предаторз».

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