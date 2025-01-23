Теннисистка Швентек не смогла выйти в финал Australian Open

Польская теннисистка Ига Швентек не смогла выйти в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В полуфинальном поединке представительница Польши уступила американке Мэдисон Киз. Встреча, которая продолжалась 2 часа 37 минут, завершилась в трех сетах с результатом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8) в пользу спортсменки из США.

Швентек не сделала подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету ее соперницы семь эйсов, четыре двойных ошибки, а также восемь реализованных брейк-пойнтов из 16.

За трофей Киз сразится с первой ракеткой мира, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которую переиграла испанку Паулу Бадосу — 6:3, 6:1.

28 ноября стало известно, что в августе 2024 года Швентек сдала пробу, в которой также был обнаружен этот препарат. Она была дисквалифицирована на один месяц и пропустила три турнира — в Сеуле, Пекине и Ухане. Также она была лишена призовых, которые заработала на соревнованиях в Цинциннати. Этот турнир был следующим после того, как она сдала пробу, давшую положительный результат на запрещенный препарат.

Ранее Соболенко обратилась к сопернице после матча на AO.