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Ветеран «Спартака» заявил, что команда не нуждается в усилении

Тренер Гладилин: в «Спартаке» есть кому заменить лидеров в случае травм
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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Состав московского «Спартака» не нуждается в усилении, а если кто-то из лидеров команды, в частности, Манфред Угальде или Эсекьель Барко получат травму, их будет кому заменить. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил экс-футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин.

«Усиление имеет смысл, если оно такого же уровня, как Угальде и Барко — но его еще надо найти. А в целом, футболисты, которые сейчас есть в «Спартаке», спокойно могут заменять лидеров. Травма – она на время. Допустим, Угальде выйдет из строя на месяц — это же не пожизненно. Есть игроки, которые легко заменят их. Так что целесообразности усиления этих позиций нет. Если речь будет идти о серьезной травме, тогда надо будет приобретать кого-то другого», — считает Гладилин.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице. На зимнюю паузу подопечные Деяна Станковича ушли, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Форвард красно-белых Угальде возглавляет гонку бомбардиров первенства, забив 15 мячей. Барко является одним из лучших в чемпионате по системе «гол плюс пас», на его счету восемь голов и шесть результативных передач.

Ранее были названы задачи спортивного директора «Спартака» Кахигао.

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