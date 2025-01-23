Ветеран «Спартака» объяснил, в чем заключаются задачи Кахигао

Основная задача нового спортивного директора московского «Спартака» Франсиса Кахигао на данный момент заключается в том, чтобы избавиться от игроков, не попадающих в основу и не выдерживающих конкуренцию. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин.

«Руководители клуба считают, что основная задача спортивного директора — трудоустроить отдельных футболистов. В «Спартаке» перебор игроков одного уровня, человек 20, которых надо трудоустраивать, чтобы они играли. Держать в запасе высокооплачиваемых игроков в расцвете сил нецелесообразно. Так что задача Кахигао — пристроить игроков, которые не подходят главному тренеру, не попадают в стартовый состав и в конкурирующую обойму. Он этим и занимается. Он профессионал своего дела и делает все верно, позиция руководства верная. Тех, кто не подходит, особенно легионеров, надо отправлять в другие команды», — сказал Гладилин.

«Спартак» объявил о назначении Кахигао на пост нового спортивного директора 3 января. Последним клубом 55-летнего специалиста был турецкий «Галатасарай». Ранее он работал главой отдела скаутинга в лондонском «Арсенале», а также был техническим директором Федерации футбола Чили.

При новом спортивном директоре «Спартак» уже покинул ряд футболистов. Были расторгнуты контракты с легионерами Виллианом Жозе и Томашем Таварешем, также клуб по обоюдному согласию прекратил сотрудничество с вратарем Александром Селиховым.

Ранее Селихова назвали способным усилить любую команду РПЛ.